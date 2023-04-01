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НовостиОбщество1 апреля 2023 13:01

В воскресенье в Татарстане потеплеет до 15 градусов

Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана
Елена СКВОРЦОВА
Завтра, 2 апреля, в Татарстане потеплеет до 15 градусов тепла

Завтра, 2 апреля, в Татарстане потеплеет до 15 градусов тепла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 2 апреля, в Татарстане потеплеет до 15 градусов тепла. Помимо температуры воздуха, погода порадует жителей республики отсутствием осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Однако в некоторых районах региона с утра ожидается туман. Ночью температура воздуха ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов выше нуля. Для столицы Татарстана синоптики дают прогноз в 13 градусов тепла, будет облачно, но с теплым слабым ветром с юго-востока.

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