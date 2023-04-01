В Татарстане закупили запчасти для сельхозтехники на 4,4 миллиарда рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане закупили запчасти для сельхозтехники на 4,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Наиль Залаков. По его словам на следующей неделе пройдет окончательная приемка готовности хозяйств к весенним полевым работам.

Он также рассказал, что к работам приступили в 38 муниципальных образованиях. Общая площадь обрабатываемых полей составила 77 тысяч га. Также в хозяйствах почти завершилась подготовка техники. Готовность тракторов на сегодняшний день составляет 99%, необходимо восстановить еще 64. Другая техника отремонтирована в полном объеме.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram