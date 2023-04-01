К началу форума «Россия — Исламский мир» в Казани подготовят более 800 волонтеров

К началу международного форума «Россия — Исламский мир» в Казани подготовят 838 волонтеров Фото: Михаил ФРОЛОВ

К началу международного форума «Россия — Исламский мир» в Казани подготовят 838 волонтеров. На сегодняшний день получено более полсотни заявок, половина их них, 250 человек, уже прошли собеседования.

Все желающие, которые хотят принять участие в форуме в качестве волонтеров могут направить свою заявку до 20 апреля на сайте volunteers.dspkazan.com.

Во время подготовки будущие волонтеры пройдут специализированные тренинги и обучения. Волонтеров также снабдят необходимой экипировкой, питанием и трансфером.

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