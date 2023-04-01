В 38 районах Татарстана начались полевые работы

К работам приступили в 38 муниципальных образованиях Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В районах Татарстана начались полевые работы. Об этом на совещании в Правительстве республики рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Наиль Залаков.

По его словам к работам приступили в 38 муниципальных образованиях. Общая площадь обрабатываемых полей составила 77 тысяч га. Также в хозяйствах почти завершилась подготовка техники. Готовность тракторов на сегодняшний день составляет 99%, необходимо восстановить еще 64. Другая техника отремонтирована в полном объеме.

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