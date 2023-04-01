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НовостиОбщество1 апреля 2023 10:04

В Нижнекамском районе Татарстана утвержден новый состав Общественного совета

Его возглавил Фарид Мингареев
Елена СКВОРЦОВА
Его замами стали почетный гражданин Нижнекамска Хамза Багманов и зампред Совета ветеранов Венера Кистеева

Его замами стали почетный гражданин Нижнекамска Хамза Багманов и зампред Совета ветеранов Венера Кистеева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнекамском районе Татарстана утвержден новый состав Общественного совета. Его руководителем стал бывший военный комиссар Фарид Мингареев.

Его замами стали почетный гражданин Нижнекамска Хамза Багманов и зампред Совета ветеранов Венера Кистеева.

В совет также вошли руководитель инклюзивного арт-кластера «Рубаха» Алсу Забирова, руководитель «Городского общества по защите прав потребителей Нижнекамска» Татьяна Ульянова, заместитель главврача НЦРМБ по клинико-экспертной работе Наиля Ивыгина, директор детско-юношеской спортивной школы «Динамо» Алексей Урезов и другие руководители ведомств и общественных организаций города.

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