В сфере жилищного строительства лидирующие позиции занимают коммерческие застройки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане план по жилью выполнен на 37 процентов. В общей сложности введено 1 миллион и 138 тысяч квадратных метров жилья. Об этом на совещании премьер-министру Алексею Песошину, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

Он рассказал, что в сфере жилищного строительства лидирующие позиции занимают коммерческие застройки. У них готов 81 многоквартирный дом с общей площадью 599 тысяч квадратов. По соципотеке построено 15 домов с площадью 44 тысячи квадратных метров. По федеральному проекту «Жилье» ведется работа по пяти объектам.

Также он рассказал, что в этом году будет построено 11 школ. Их готовность составляет 34%. И два детских сада.

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