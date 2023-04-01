В Татарстане дали старт санитарно-экологическому двухмесячнику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане дали старт санитарно-экологическому двухмесячнику. За это время планируется привести в порядок территорию после зимы и схода снега, а также убрать свалки мусора. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Отметим, что в прошлом году было выявлено 4,5 тысячи свалок. Большая часть из них, а именно 85%, была ликвидирована во время двухмесячника.

Так, в этот период будут совершаться объезды проблемных участков, в том числе с участием вертолетов. Будут проведены комиссионные объезды вдоль железнодорожных путей.

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