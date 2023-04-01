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НовостиОбщество1 апреля 2023 7:24

В Буинском районе Татарстана открылся новый ФАП

Он оснащен всем необходимым оборудованием
Елена СКВОРЦОВА
Всего в районе 65 фельдшерско-акушерских пунктов

Всего в районе 65 фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Буинском районе Татарстана открылся новый модульный ФАП, который оснащен самым необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи. На его открытие приехали депутат Госдумы Максим Топилин и глава района Раис Камартдинов. В ФАПе есть кабинет фельдшера, хозблок, туалет и процедурная. Всего в районе 65 фельдшерско-акушерских пунктов. Ими пользуются более 20 тысяч татарстанцев.

Топилин пожелал жителям эффективно пользоваться возможностями ФАПа и добавил, что это еще один пример эффективной работы народной программы.

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