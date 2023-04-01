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НовостиОбщество1 апреля 2023 7:14

В 2023 году по программе «Земский доктор» в Татарстане хотят привлечь 127 медработников

В 2022 году удалось привлечь 104 специалиста
Елена СКВОРЦОВА
В прошлом году в Татарстане в этой программе приняли участие 104 специалиста

В прошлом году в Татарстане в этой программе приняли участие 104 специалиста

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году по программе «Сельский доктор» в Татарстане хотят привлечь 127 медработников. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана.

По программе «Земский доктор» медики, которые переехали в сельские населенные пункты, могут получить единовременную выплату. Врачи от 1 до 1,5 млн рублей, другие специалисты — от 50 до 750 тысяч рублей. В прошлом году в Татарстане в этой программе приняли участие 104 специалиста: 83 врача и 21 медработник.

Отметим, что проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и нацпроекта «Здравоохранение».

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