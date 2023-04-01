В Татарстане лжеинвалиды получили выплат на 4,5 миллиона рублей

Им удалось получить 4,5 миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане 10 лжеинвалидов получили выплат на 4,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в региональном СУ СК.

По версии следствия, жители Республики Татарстан с 2016 по 2019 годы незаконно оформляли себе третью группу инвалидности, чтобы получать соответствующие государственные пособия, социальные выплаты и пенсии, которые получали ежемесячно. Таким образом, им удалось получить 4,5 миллиона рублей. За что им теперь грозит уголовная ответственность. Дела по статье «мошенничество при получении выплат» переданы в суд.

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