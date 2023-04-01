Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 апреля 2023 5:58

В Набережных Челнах растет число несчастных случаев на производстве

Об этом рассказал прокурор Артур Абуталипов
Елена СКВОРЦОВА
С начала 2023 в Челнах произошло 9 происшествий, из них 4 со смертельным исходом

С начала 2023 в Челнах произошло 9 происшествий, из них 4 со смертельным исходом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах растет число несчастных случаев на производстве. По словам прокурора Артура Абуталипова, с начала этого года в Челнах произошло 9 происшествий, из них 4 со смертельным исходом. Он добавил, что в 2022 году за этот период было зафиксировано только 5 подобных случаев.

В связи с этим на производствах организовали профилактическую работу и держат связь с органами по охране труда. Кроме того, надзорные ведомства планируют организовать на предприятия города специальные профилактические рейды.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram