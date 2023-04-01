С начала 2023 в Челнах произошло 9 происшествий, из них 4 со смертельным исходом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах растет число несчастных случаев на производстве. По словам прокурора Артура Абуталипова, с начала этого года в Челнах произошло 9 происшествий, из них 4 со смертельным исходом. Он добавил, что в 2022 году за этот период было зафиксировано только 5 подобных случаев.

В связи с этим на производствах организовали профилактическую работу и держат связь с органами по охране труда. Кроме того, надзорные ведомства планируют организовать на предприятия города специальные профилактические рейды.

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