Суд отправил блогершу из Казани под домашний арест

Фото: ФСБ по Татарстану

Сегодня, 31 марта, жительницу Казани задержал ФСБ совместно с сотрудниками МВД Татарстана. За экстремистские посты в социальных сетях в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Она полностью признала свою вину. На время расследования подозреваемую обязали являться на допросы. Вот только она этого не захотела делать. Силовики не нашли ее по месту регистрации. Это означало, что девушка нарушила назначенную ей меру принуждения. Ее объявили в федеральный розыск.

Позднее стало известно, что Вахитовский районный суд Казани отправил ее под домашний арест до 10 апреля. Об этом написали «РИА Новости». Отметим, что девушка оказалась популярным блогером.

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