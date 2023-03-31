За 12 недель эпидсезона в Татарстане было зарегистрировано чуть более 13 тысяч случаев гриппа и ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане завершается сезон гриппа и ОРВИ. Об этом рассказала заместитель начальника Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, за 12 недель эпидсезона в Татарстане было зарегистрировано чуть более 13 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Это на 40% ниже эпидемического порога. Она также сообщила, что жители республики чаще стали заражаться гриппом В — на него приходится 49% всех случаев, что еще раз доказывает, что эпидсезон подходит к своему логическому завершению. 51% выявленных случаев — грипп А.

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