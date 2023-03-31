В первый день апреля в Татарстане выпадет мокрый снег и потеплеет до 10 градусов

Мокрый снег и дождь прогнозируют в Татарстане 1 апреля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В первый день апреля в Татарстане по прогнозам синоптиков выпадет мокрый снег и потеплеет до 10 градусов. Однако осадки ждут только в некоторых районах республики.

Днем в Татарстане будет облачно, но с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Кроме того, 1 апреля будет ветрено, но тепло. Днем столбик термометра поднимется до 10 градусов выше нуля, а ночью температура составит от 0 до плюс 4.

В столице Татарстана ночью с пятницы на субботу прогнозируют до +1 — +3 градусов тепла, а днем до 8-10 градусов выше нуля.

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