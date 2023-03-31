В 2023 году в Татарстане ожидается пик заболеваемости мышиной лихорадкой

В Татарстане опасаются пика заболеваемости ГЛПС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В текущем году в Татарстане прогнозируется увеличение числа грызунов, которые являются переносчиками серьезного заболевания – геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). В народе его называют мышиной лихорадкой.

Заместитель главного санврача Татарстана Любовь Авдонина высказала опасения, что в этом году возможен пик заболеваемости этой инфекцией. По ее словам, в рейтинге регионов Приволжского федерального округа в прошлом году Татарстан занимал третье место по количеству заболевших мышиной лихорадкой. В 2023-м также прогнозируется рост заболеваемости ГЛПС.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram