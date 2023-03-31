Прокуроры Татарстана после ДТП со сбитым насмерть ребенком проверят безопасность на дорогах

ФОТО: прокуратура Республики Татарстан

В ближайшее время в Татарстане начнутся проверки безопасности в сфере дорожного движения. Повод для этого нашелся печальный – накануне в поселке Алексеевское ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля. К несчастью, ребенка в результате ДТП спасти не смогли.

Как выяснилось позже, водитель машины, сбившей несовершеннолетнего велосипедиста, состоял на учете у психиатра. Несмотря на противопоказания к управлению автомобилем врач местной больницы выдал ему справку, позволяющую получить водительское удостоверение. Теперь горе-медику придется предстать перед судом, в отношении него завели уголовное дело.

Сегодня, 31 марта, запрокурора Татарстана Ильнур Ибрагимов отдал подчиненным распоряжение о проверках безопасности дорожного движения в Республике. Проверять они, ко всему прочему, будут и выдачу медицинских заключений будущим автолюбителям.

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