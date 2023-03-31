10 лжеинвалидов предстанут перед судом в Татарстане

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Татарстан будут судить 10 человек, которые фиктивно оформляли себе инвалидность ради страховых пенсий и ежемесячных денежных поступлений. Об этом рассказали в региональном СУ СК.

По версии следствия, жители Республики Татарстан с 2016 по 2019 годы незаконно оформляли себе 3-ю группу инвалидности, чтобы получать соответствующие государственные пособия. Ущерб Пенсионному фонду со стороны 10 таких лжеинвалидов составляет более 4,5 миллионов рублей.

Уголовные дела по статье «мошенничество при получении выплат» переданы в суд.

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