В Казани водитель автобуса из-за сердечного приступа влетел в столб

Водитель автобуса №35 в Казани во время пути потерял сознание и врезался в столб Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 31 марта, днем в Казани на улице Чуйкова произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Ничего не предвещало беды – мужчина управлял общественным транспортом, как вдруг ему стало плохо. В считанные секунды водитель потерял сознание, а автобус №35 влетел в столб.

На место происшествия в оперативном режиме выехали спецслужбы, а также руководство автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус.

Немного позже, в пресс-службе Ассоциации АТП Республики Татарстан рассказали, что водитель отправлен в больницу, медики высказывают подозрение на инсульт. Также в ДТП пострадала пассажирка, решение о ее госпитализации врачи пока не приняли.

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