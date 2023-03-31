Пропавшего в прошлом году парня из Азнакаево нашли мертвым

Тело мужчины было обнаружено родственником самостоятельно. Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Азнакаево завершились поиски 23-летнего Айнура А. Молодой человек был найден мертвым. Он ушел из дома еще 22 декабря 2022 года и больше не выходил на связь с близкими.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» заявку на поиски получили вечером 30 декабря 2022 года. После чего они прозвонили медицинские учреждения на наличие пропавшего, оповестили всех в социальных сетях. В итоге тело Айнура смогли найти его родственник.

- У нас не всегда есть ресурсы для выезда в города. Это зависит обычно от срока давности поисков и наличия достаточного количества добровольцев. В приоритете всегда стоят срочные заявки. Если заявка подается через определенный срок, не всегда осуществляется выезд. Подробности поисков мы не разглашаем, - пояснили в пресс-службе организации.

Как сообщил «КП-Казань» старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий, пропавший был найден в Азнакаево, признаков свидетельствующих о криминальном характере его смерти не имеется.

Напомним, в Нурлате пропавшую женщину спустя четыре месяца нашли мертвой.

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