В Татарстане на учете стоят почти 7 тысяч контактных лиц по кори

В республике максимально расширяют круг контактных Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане зарегистрированы 6,8 тысячи человек, которые контактировали с больными корью. Информацию озвучила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Спикер напомнила, что корь передается воздушно-капельным путем. Из-за этого в республике максимально расширяют круг контактных.

- Корь распространяется по вентиляционным ходам, поэтому контактными могут стать целые подъезды и дома, — пояснила Авдонина.

Ранее мы сообщали, что за два месяца в Татарстане зарегистрировано 13 случаев заболевания кори.

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