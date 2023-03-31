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НовостиЗдоровье31 марта 2023 13:47

В Татарстане на учете стоят почти 7 тысяч контактных лиц по кори

Инфекция передается воздушно-капельным путем
Адам САГАЛ
В республике максимально расширяют круг контактных

В республике максимально расширяют круг контактных

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане зарегистрированы 6,8 тысячи человек, которые контактировали с больными корью. Информацию озвучила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Спикер напомнила, что корь передается воздушно-капельным путем. Из-за этого в республике максимально расширяют круг контактных.

- Корь распространяется по вентиляционным ходам, поэтому контактными могут стать целые подъезды и дома, — пояснила Авдонина.

Ранее мы сообщали, что за два месяца в Татарстане зарегистрировано 13 случаев заболевания кори.

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