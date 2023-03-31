В Нурлате пропавшую женщину спустя четыре месяца нашли мертвой

По словам Андрея Шептицкого, признаков криминальной смерти не имеется. Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В четверг, 30 марта, в Нурлате завершились поиски 57-летней Надежды Б. Женщина была найдена мертвой. Она вышла из дома 3 декабря 2022 года и больше не выходила на связь с близкими.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» заявку на поиски получили вечером 4 марта. После чего 5 марта автономная группа добровольцев выехала в Нурлат, провела опрос жителей и расклеивала ориентировки. Тело женщины было обнаружено днем 30 марта.

- Причины мы не комментируем, подробности поиска не разглашаем, - отметили в пресс-службе организации.

Как сообщил «КП-Казань» старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий, была назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти. Заключение будет готово ориентировочно через месяц. Предварительно признаков криминальной смерти нет.

Напомним, в Казани пропавшего пенсионера также нашли мертвым. Мужчина исчез 13 марта.

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