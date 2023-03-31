В Казани 1 апреля пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Сельхозярмарки будут проходить каждую субботу до 22 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшую субботу, 1 апреля, в Казани пройдут сельскохярмарки. Жители столицы Татарстана смогут купить мясо, овощи и другие продукты можно будет на 15 городских площадках. Ярмарки работают с 6 до 12 часов.

Свою продукцию представят фермеры из 22 муниципальных районов и 19 организаций агропромышленного комплекса Татарстана. На площадках будет предусмотрена охрана общественного порядка. За качеством продукции следит ветеринарная служба.

Сельхозярмарки будут проходить каждую субботу до 22 апреля.

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