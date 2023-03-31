В Татарстане заболеваемость Covid-19 за неделю снизилась на 13%

Доминирующим остается штамм омикрон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за минувшую неделю на 13% снизилась заболеваемость Covid-19. Об этом рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Спикер уточнила, что основное количество заболевших по-прежнему переносят инфекцию бессимптомно или в форме ОРВИ. Доминирующим остается штамм омикрон.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус выявлен у 203 623 человек, выздоровели 200 763 человека, скончались 2 010 человек.

Ранее мы сообщали, что за два месяца в Татарстане выявлено 13 случаев кори.

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