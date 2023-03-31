В Казани с ножом на пристава напал приятель должника, которому грозило выселение

Пристав успел среагировать и применить меры самообороны. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани на судебного пристава с ножом напал приятель должника, которому грозило выселение из квартиры. Инцидент произошел 31 марта в доме по улице Магистральной.

Судебный пристав не раз посещал должника по адресу, однако застать неплательщика дома не удавалось. По словам соседей, мужчина ведет маргинальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Сегодня неплательщик появился в квартире.

Пристав-исполнитель в сопровождении судебного пристава приехали по месту жительства должника, чтобы вручить ему уведомление о выселении. В квартире находились четыре человека, распивающих алкоголь. Один из приятелей должника напал с ножом на судебного пристава, однако тот успел среагировать и применить меры самообороны.

На место вызвали сотрудников полиции, нападавших задержали, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Татарстану.

Напомним, ранее в Казани полицейский успел подстрелить подозреваемого, который наставил на него пистолет.

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