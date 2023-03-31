Скончался известный российский историк-тюрколог Вадим Трепавлов

Трепавлов возглавлял Международную общественную организацию «Ассоциация исследователей Золотой Орды» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После тяжелой болезни скончался известный российский историк, тюрколог, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Вадим Трепавлов. Ему было 62 года.

Вадим Винцерович в 1983 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета. В 2002 году защитил докторскую диссертацию на тему «История Ногайской Орды». Осенью 2020-го Трепавлов возглавил Международную общественную организацию «Ассоциация исследователей Золотой Орды».

Ранее мы сообщали, что в Казани скончался директор гимназии №94 Леонид Мурысин.

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