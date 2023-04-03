Росстандарт проводит Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!»

ФБУ «ЦСМ Татарстан» на безвозмездной основе будет вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления.

В этом году, в преддверии Всемирного дня здоровья, в период с 5 по 7 апреля, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации в очередной раз проводят Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» по всей стране.

Неизменная цель акции – обратить внимание жителей нашей страны на значимость обеспечения единства измерений в жизни каждого из нас. Тонометр, который сейчас есть в каждой семье, — это лучший пример для этого, ведь с его помощью мы следим за состоянием своего здоровья.

В дни акции специалисты ФБУ «ЦСМ Татарстан» на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением. По итогам проверки оборудования, метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

График и места проведения акции в Татарстане:

- Казань ФБУ «ЦСМ Татарстан» ( ул. Журналистов, 24) 5, 6 и 7 апреля с 9.00 до 17.00. Тел. 8 (843) 233-18-02;

- Набережные Челны филиал ФБУ «ЦСМ Татарстан» (ул. 40 лет Победы, 61 ) 5 апреля с 9.00 до 17.00. Тел. 8 (8552) 20-35-64;

- Альметьевск филиал ФБУ «ЦСМ Татарстан» (ул. Герцена, 86) 6 апреля с 9.00 до 17.00. Тел. 8 (8553) 30-38-93;

- Нижнекамск филиал ФБУ «ЦСМ Татарстан» (пр. Строителей, 38) 7 апреля с 9.00 до 17.00. Тел. 8 (8555) 32-05-12;

- Чистополь Поликлиника ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» (ул. Галактионова, 88/1) 7 апреля с 9.00 до 17.00. Тел. 8 (84342) 9-35-98.