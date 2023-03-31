В Казани к летнему сезону будут отремонтированы семь фонтанов

Осталось привести в порядок фонтаны в парке Петрова и в сквере Славы на улице Зорге Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани начали готовить к работе фонтаны в парках и скверах. Этим занимаются специалисты комитета внешнего благоустройства столицы Татарстана. К сегодняшнему дню отремонтировано семь объектов. Планируется восстановить еще два.

На городских фонтанах строители отремонтировали светильники, насосы, контроллеры и выдвижные блоки. Обновлены объекты на площади перед ДК Саид-Галеева, поселке Дербышки, в саду им. Кирова, парке «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Белые цветы», ЦПКиО им. Горького, сквере «Стамбул».

Оставшиеся два фонтана находятся в парке Петрова и в сквере Славы на улице Зорге. Работы на них требуют положительной температуры как днем, так и ночью. Поэтому они будут выполнены позже.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах жители смогут проголосовать за благоустройство парков и скверов.

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