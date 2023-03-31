В Татарстане за два месяца выявлено 13 случаев кори

Вспышки кори зафиксированы в Таджикистане, Новосибирске и Тюмени Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане за февраль и март зарегистрировано 13 случаев кори. Статистику озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Как уточнила спикер, все случаи кори завозные. 11 из них – из Таджикистана. На подтверждении находятся еще семь случаев этого заболевания. В этих случаях люди также приехали из-за рубежа.

По словам Авдониной, вспышки кори зафиксированы в Таджикистане, Новосибирске и Тюмени.

Ранее мы сообщали, что в поликлиниках Татарстана пройдет вакцинация от кори.

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