Продажи новых автомобилей в Татарстане выросли на треть

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») на основе данных компании «Автомаркетолог» проанализировали результаты продаж первого месяца 2023 года на рынке новых автомобилей в Татарстане. Всего в первый месяц зимы в регионе было куплено 2382 легковых автомобилей, что на 25% меньше, чем годом ранее. При этом каждый второй оказался российского производства, а каждый четвертый – китайским.

Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ продолжает наращивать свою долю на авторынке республики. Абсолютным лидером по количеству проданных автомобилей в Татарстане, как и по итогам января 2022 года, остается Lada. По результатам первого месяца 2023 года в регионе было продано 1162 автомобиля этого бренда, а рыночная доли марки увеличилась до 49%. Основу продаж тольяттинского автозавода составили бюджетные модели Lada Granta. В ТОП-5 самых продаваемых в Татарстане брендов в январе также вошли Chery (204), Kia (188), Hyundai (182), Haval (127).

Китайские автопроизводители смогли за год в 2,5 раза увеличить свою рыночную долю - с 7% по итогам января 2022 года до 27% по итогам января 2023-го. На долю российских и китайских авто в итоге пришлось 71% от всего объема проданных в Татарстане автомобилей.

Несмотря на традиционное январское затишье в праздники, тренд восстановления рынка автокредитования продолжился и в первом месяце текущего года. Согласно статистике «Открытие Авто», в январе 2023 года в банк в Татарстане поступило на 41% больше заявок на автокредиты, чем годом ранее. В структуре январских выдач преобладают займы на новые транспортные средства. В первый месяц 2023 года 59% от количества выданных кредитов пришлось на покупку новых ТС, тогда как годом ранее гораздо активнее автокредиты татарстанцы оформляли на подержанные машины (70% сделок). Важную роль сыграла программа льготного автокредитования, увеличившая спрос на новые автомобили. Так, 4 из 5 были выданных банком в Татарстане автокредитов на новые автомобили были оформлены с господдержкой.

В начале года на покупку нового автомобиля жители республики Татарстан в среднем тратили 852 тыс. рублей по сравнению с 1,36 млн рублей в январе 2022 года (клиенты чаще покупали новые автомобили отечественного производства с ощутимой скидкой по госпрограмме). Средний чек автокредита на покупку подержанного авто, наоборот, вырос на фоне продолжающего дефицита на рынке и общего роста цен за прошлый год – с 758 тыс. рублей в прошлогоднем январе до 950 тыс. рублей в этом.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«В первом месяце 2023 года объемы рынку продолжали делать лишь российские и китайские бренды. Отечественные автопроизводители продолжили налаживать производство, а всё больше крупных дилеров смогли похвастать тем, что открыли каждый не один десяток китайских шоу-румов для продвижения «чайна-марок». Ожидается, что появление в России новых китайских брендов и расширение модельного ряда уже существующих сможет со временем снизить дефицит и относительно бюджетных (в диапазоне 1,5-2 миллионов) седанов. Авторитейл и рынок автокредитования продолжает поддерживать программа субсидирования спроса на покупку машин отечественного производства, а рост авторынка в годовом выражении мы скорее всего сможем увидеть в марте».