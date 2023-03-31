В Казани открылся центр для бездомных «Приют человека»

Бездомным предоставят ночлег в отапливаемых вагончиках. Фото: tatmitropolia.ru

В столице Татарстана состоялось открытие новых павильонов Центра для социально уязвимых слоев населения «Приют человека». Его приурочили ко Дню бездомного человека, который отмечается в России 30 марта, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Так, в центре нуждающимся будут бесплатно предоставлять горячее питание, одежду и обувь. А его сотрудники окажут бесплатную психологическую и юридическую помощь, в том числе и с восстановлением документов.

Кроме того, бездомным дадут ночлег в отапливаемых вагончиках и найдут им работу. Все подопечные Центра получают духовное сопровождение от представителей Казанской епархии и Духовного управления мусульман Татарстана.

- Мы должны быть благодарными Всевышнему за то, что он нам дает. Благодарность проявляется деланием — нужно делиться благами с нуждающимися, - сказал во время открытия новых павильонов муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

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