Сотрудникам нового главу предприятия представил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» назначили Айдара Тагирова. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности руководителя компании, сообщила пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Сотрудникам нового главу предприятия представил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

Отметим, Айдару Тагирову 40 лет. Он начал свою карьеру в компании с должности юрисконсульта в 2005 году. После скоропостижной смерти бывшего руководителя предприятия Рината Сабирова, Тагирова назначили исполняющим обязанности гендиректора.

Напомним, не так давно в Минмолодежи Татарстана назначили новых замминистра. Первым замминистра по делам молодежи Татарстана стала Софья Мустафина.

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