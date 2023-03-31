На KazanForum-2023 представят толкование Корана для незрячих

Форум «Россия-Исламский мир:KazanForum 2023» состоится 18 и 19 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На форуме «Россия-Исламский мир: KazanForum 2023» представят вариант толкования Корана для незрячих. Его адаптировали по методу Луи Брайля, сообщили организаторы мероприятия.

По словам главы казанского благотворительного фонда «Ярдэм —Помощь» Ильгама Исмагилова, благодаря труду переводчиков и духовных деятелей у незрячих людей появится возможность не просто читать и заучивать Священное писание, но и понимать его смысл.

Кроме того, перевод Корана на русский язык был выполнен под эгидой Духовного управления мусульман Татарстана. Над этим в течение семи лет работали филологи, имамы и представители исламских учебных заведений, сообщает «Татар-информ».

«Россия-Исламский мир: KazanForum 2023» состоится 18 и 19 мая в международном выставочном центре «Казань Экспо». В 2023 году мероприятие имеет федеральный статус.

Напомним, в Южной Корее Казань презентовала «Игры будущего - 2024». Киберсоревнования будут идти в течение девяти дней. В столице Татарстана они состоятся в 2024 году.

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