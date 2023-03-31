В Альметьевском районе водитель насмерть сбил женщину

Женщина скончалась в больнице. Фото: Госавтоинспекция РТ

В селе Верхний Акташ Альметьевского района Татарстана 30 марта в 20.15 произошло смертельное ДТП – погибла женщина-пешеход.

34-летний водитель автомобиля «Лифан» совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая находилась на дороге без цели ее перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Ранее мы сообщали, что около аэропорта Казани водитель насмерть сбил пенсионерку.

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