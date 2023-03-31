В Казани мужчину задержали за кражу велосипеда и ноутбука из общежития

Похититель в содеянном признался. Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Накануне, 29 марта, оперуполномоченные Казани задержали 59-летнего мужчину за кражу велосипеда возле одного из домов по улице Завойского. Задержанный также оказался причастен к похищению ноутбука из общежития.

12 марта в отдел полиции «Авиастроительный» обратилась 35-летняя женщина, у которой из комнаты пропал ноутбук за 13 тысяч рублей. Задержанный рассказал, что проходя по коридору общежития, увидел в одной из комнат ноутбук. После чего забрал имущество и скрылся.

Похититель в содеянном сознался. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

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