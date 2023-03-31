В Казани полицейский успел первым ранить вооруженного мошенника на парковке гипермаркета

Подозреваемый получил ранение в бедро и был госпитализирован. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани полицейский успел первым ранить вооруженного мошенника при задержании. Это произошло на парковке в одном из городских гипермаркетов по улице Габишева, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Так, капитан полиции Ленар Салимов был намерен остановить подозреваемого в мошенничестве. Оказалось, что он вооружен. Тогда оба мужчины достали оружие. Однако полицейский оказался быстрее и выстрелил в противника первым. Подозреваемый получил ранение ног и был госпитализирован. После оказания медицинской помощи его передали следователям.

Отметим, подозреваемый обманул жителя Перми, который хотел купить у него колеса для квадроцикла. Однако после получения денег в размере 40 тысяч рублей мужчина перестал выходить на связь. По факту мошенничества в отношении него возбуждено уголовное дело, а также составлен административный материал по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Мужчина приехал на встречу в состоянии опьянения.

Напомним, ранее в отношении 37-летнего жителя Альметьевска возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.

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