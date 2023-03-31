В Казани у аэропорта водитель насмерть сбил пенсионерку

Пенсионерка переходила дорогу в запрещенном месте
Фото: принтскрин видео.
Неподалеку от аэропорта «Казань» 30 марта в 19.25 произошло смертельное ДТП, жертвой которого стала пенсионерка.
По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля «Skoda» сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу в запрещенном месте. Более того, на ее одежде не было световозвращающих элементов. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Точные обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
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