В поселках Старые Горки и Аметьево бесплатно вакцинируют домашних собак и кошек

Ранее бесплатная вакцинация домашних животных состоялась в поселке Салмачи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселках Старые Горки и Аметьево 2 апреля бесплатно вакцинируют домашних собак и кошек от бешенства. Привести своих питомцев необходимо по адресам: улица Артельная, 10 и улица Моторная, 31а.

Мобильный ветеринарный пункт будет работать с 10:00 до 13:00. Ранее бесплатная вакцинация домашних животных состоялась в поселке Салмачи. Там прививку от бешенства получили 104 кошки и 96 собак, сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Отметим, прививка от бешенства способствует формированию стойкого иммунитета к возбудителю заболевания. То есть, если вирус попадет в организм питомца, сформированные антитела «обезвредят» его и животное не заболеет. Своевременная вакцинация способствует сохранению здоровья и хвостатого, и его хозяина.

Напомним, в Татарстане кот Борис стал путешественником и сам отправился в Москву.

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