В Татарстане в пойме Камы прорвало этанопровод

Фото: архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Алексеевском районе Татарстана в пойме Камы прорвало этанопровод. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы МЧС РТ.

По их словам этанопровод находится под водой в Каме и питает завод «Казаньоргсинтез». Информация о порыве провода поступила в полдень. Специалисты обнаружили слабое пузырение на поверхности воды. На место сразу же выехали сотрудники «Газпром трансгаз Казань». В общей сложности в работах было задействовано 74 человека и 25 единиц техники.

Причины происшествия выясняются.

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