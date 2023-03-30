Фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 апреля вход в Казанский Кремль будет бесплатным. Сеансы будут проводиться каждые 30 минут в период с 10.00 до 17.00. С 13.00 до 14.00 будет перерыв на санобработку. Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Также в этот день можно будет бесплатно посетить Музеи Пушечного двора, исламской культуры, истории государственности и татарского народа и РТ, центр «Эрмитаж-Казань» и др.

5 апреля бесплатно можно будет сходить в Национальный музей Татарстана. В этот день учреждение будет отмечать свой день рождения.

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