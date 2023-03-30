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НовостиОбщество30 марта 2023 16:37

Ограничение движения по улице Бухарской в Казани продлили до конца апреля из-за прокладки электрокабеля

Планируется, что ограничения снимут 30 апреля
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничение движения по улице Бухарской в Казани снова продлили. В этот раз предположительно до 30 апреля. Напомним, что в прошлый раз ограничения продлевались с 30 января до 31 марта.

Это связано с ремонтными работами — на этом участке ведется прокладка электрокабеля. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города. Также свое разрешение на это дал глава исполнительного комитета Рустем Гафаров.

Отметим, что на время работ закрыты тротуар около здания № 4в и часть автодороги по улице Бухарской.

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