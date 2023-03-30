В Татарстане создана комиссия по вопросам поддержки участников СВО

Фото: архив КП Фото: Александр КОЦ

В Татарстане создана межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Такое распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ее председателем стала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, а ее замом — руководитель департамента по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов. В нее вошли руководители министерств и различных ведомства республики. Например, глава Минкульта РТ Ирада Аюпова, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, глава ДУМ РТ Камиль Самигуллин и другие.

отметим, что данная комиссия возьмет на себя вопросы по координации работы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

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