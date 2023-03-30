Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В челнинском кафе «Рокнроллы», где произошло массовое отравление, не было даже инструкции по приготовлению омлета. Об этом рассказал начальник Роспотребнадзора по РТ в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.

Он также отметил, что в ходе проверки было выявлено порядка 10 нарушений. Например, нарушение товарного соседства. Много вопросов у сотрудников ведомства также вызвали процессы обработки сырья и готовки самих блюд.

Напомним, что после обследования 19 сотрудников кафе у семи был обнаружен сальмонеллез. Решением суда деятельность кафе была приостановлена на 90 суток. Если владельцы устранят все нарушения, заведение сможет продолжить свою работу.

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