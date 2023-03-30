В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении врача, который выдал разрешение на права психически нездоровому водителю

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В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении врача, который выдал разрешение на получение водительских прав психически нездоровому водителю. Напомним, что 29 марта на улице 8 Марта в Алексеевском, 56-летний водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» не справился с управлением и насмерть сбил малолетнего велосипедиста. Позднее стало известно, что мужчина состоял на учете у психиатра. С имеющимся у него заболеванием управлять автомобилем нельзя. Однако врач Алексеевской центральной районной больницы выдал заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к вождению.

Следственным комитетом РФ по РТ возбуждено уголовное дело по 3 части статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время проводится проверка.

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