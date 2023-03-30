Виртуозный пианист Раим Тригер об участии в шоу «ОКнутые люди» в Одноклассниках

Фото: стопкадр

Одноклассники представили первое собственное шоу о хобби «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым. Главными участниками хобби-шоу стали пользователи ОК, которые получили возможность продемонстрировать свои таланты на большой сцене и побороться за денежный приз для своего творческого развития.

Зрители вместе с популярными блогерами и артистами на протяжении восьми эпизодов будут угадывать хобби героев. В течение всего сезона зрители узнают о более чем 40 необычных увлечениях пользователей, от экстрим-вокала до невероятных трюков на мотоцикле.

Мы пообщались с участником первого выпуска Раимом Тригером из Казани, выяснили несколько простых правил, которые помогут научиться игре на пианино, и узнали, как проходило шоу Одноклассников.

– Раим, ты стал участником первого выпуска хобби-шоу Одноклассников «ОКнутые люди». Почему решил принять участие?

Я уверен, что нужно чаще рассказывать о себе и становиться более публичным, чтобы другие люди начали тебя узнавать. Например, у меня появились первые постоянные слушатели, когда я начал активно вести аккаунты в соцсетях.

Мне нравится участвовать в шоу, а также делиться своим творчеством и навыками с аудиторией. Здорово, когда люди любят музыку и слушают ее.

Фото: стопкадр

– Мы видели твое выступление, это было действительно виртуозно. Расскажи, как началась твоя история.

В детстве мама отдала меня в музыкальную школу. Я учился, много играл на фортепиано. Конечно, мама хотела, чтобы я занимался музыкой по три часа в день, но тогда я часто отлынивал от занятий. Тем не менее у меня хороший слух и предрасположенность к игре на музыкальных инструментах.

Когда я уже заканчивал музыкальную школу, решил сдать экзамены экстерном – не хотелось ходить на занятия еще полгода. После девятого класса мама предложила мне продолжить заниматься музыкой. Я поступил в специализированный колледж и начал развиваться в музыкальной сфере. Изначально я получал академическое образование, играл Шопена, Бетховена, Баха и других известных композиторов. За год до окончания обучения я переехал в Москву и поступил в эстрадно-джазовый музыкальный колледж.

– В чьей команде ты был на шоу?

Я был в команде Дениса Дорохова и Зои Яровицыной. Думаю, они меня запомнили. Работа над шоу вызывала у меня восторг, в частности крутые декорации и хорошо организованный съемочный процесс.

– Кто был в твоей команде?

В моей команде был парень, который хорошо катался на самокате. Ему 15 лет. Я был рад, что он классно показал себя на шоу, уверенно ответил Денису Дорохову и получил приз зрительских симпатий. Это было смело и дерзко для его возраста. Парень выступил последним, но сделал это так хорошо и так круто пошутил в конце, что стал звездой выпуска.

– Какие хобби у тебя есть, кроме виртуозной игры на фортепиано?

В детстве я коллекционировал визитки – картонные, пластиковые, прозрачные и с необычным дизайном. Думал, выберу самую интересную и сделаю для себя что-то похожее.

– Нужно ли образование, чтобы начать играть на музыкальном инструменте, или научиться самому вполне реально?

Многие музыканты не получали специализированное образование. Из-за этого им нужно много времени, чтобы прийти к результатам. Мое субъективное мнение весьма консервативно. Я считаю, что в топ-чартах должны быть люди, которые занимаются музыкой долгие годы. И я хочу, чтобы в России популярными стали профессиональные музыканты.

– В какой момент твоя любовь к музыке переросла из хобби в профессию?

С каждым годом обучения в музыкальном колледже я стал трепетнее относиться к музыке и полюбил ее всем сердцем. Я стал чаще выступать и получать овации зрителей. Это и стало драйвером того, что я хочу заниматься музыкой всю свою жизнь.

– Объяснишь разницу между фортепиано и роялем?

Разница между роялем и пианино в том, что у рояля струны расположены горизонтально, а у пианино – вертикально. Вообще, пианино было создано для того, чтобы уменьшить размер рояля. А фортепиано – это общий термин, который относится к обоим инструментам.

– Какие советы ты бы дал новичкам, которые хотели бы развиваться в музыке?

Перед началом занятий нужно понимать, к чему ты хочешь прийти – написать песню или научиться играть произведения любимого композитора. Важно выбрать хорошего педагога, который может дать теоретическую базу, но больше сфокусируется на развитии практических навыков. При этом композицию нужно разбирать отдельно правой и левой рукой. Кстати, недавно я начал преподавать.

– Чем ты сейчас занимаешься?

После переезда в Москву я начал писать песни. В детстве и в студенческие годы было обидно, что на меня как на пианиста обращают мало внимания – людям интереснее солисты кавер-групп и других коллективов, в которых я был на втором плане. Я решил стать артистом, который не только играет на пианино, но и поёт свои авторские песни.

Уже семь лет я периодически выпускаю свои песни на стриминговых площадках. Изначально приходилось обращаться за помощью к саунд-продюсерам, так как у меня не было навыка написания аранжировок. Летом 2022 года я много работал на студии сам, изучал программы для создания музыки и в итоге написал 25 песен. Хочу выпускать их одну за другой каждый месяц. Недавно вышел мой первый за долгое время трек, «Папа». Песня посвящена моему отцу. Полтора года назад он попал в больницу и провел там несколько месяцев. Мы все волновались и навещали его. На студии я писал строчки этой песни со слезами на глазах.

Моя новая песня «Неземная» будет о любви. Она выйдет примерно через две недели, в том числе в ОК.

– Говорят, музыкантам сейчас сложнее развиваться, это действительно так?

В наши дни конкуренция постоянно увеличивается. Люди часто видят в соцсетях, как у кого-то получается неожиданно «выстрелить», и думают, что тоже так могут.

– Какие места в Казани тебя больше всего вдохновляют?

Я обожаю Кремлевскую набережную, к тому же на ней установлено пианино. Ставить инструмент на улицах городов – замечательная идея, потому что люди, когда проходят мимо, могут вспомнить детство и попробовать что-то сыграть.

Когда мне было 18 лет, мы с другом выступали на улице Баумана – это большая пешеходная улица, похожая на московский Арбат. Играли по несколько часов – зарабатывали деньги и радовали людей хорошей музыкой.

– Что бы ты посоветовал тем, у кого есть творческие хобби?

Нужно заниматься любимым хобби и делать то, что нравится тебе и другим людям. Продолжайте творить и делать людей счастливее!