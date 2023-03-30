В Татарстане появился новый туристический пешеходный маршрут протяженностью 350 км

Фото: пресс-служба Института развития городов РТ

В Республике Татарстан появился новый туристический пешеходный маршрут протяженностью 350 км. Он охватывает пять районов, 26 охраняемых природных территорий и более ста объектов культурного наследия.

«Волжская тропа» растянулась от границ Ульяновской области до Чувашии с участком в Казани. Маршрут идет вдоль правого берега Волги. Его общая протяженность составила 350 км. Опытные путешественники смогут пройти этот маршрут за 12-14 дней пешком, но маршруту подойдет и для тех, кто хочет устроить короткую прогулку.

В этом году планируется благоустроить первую очередь тропы. Там сделают места для отдыха, навигацию и оборудуют сложные участки. Маршрут будет доступен частично или полностью 9 месяцев в году. Также, для трека разработали специальное мобильное приложение.

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