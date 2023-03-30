В Набережных Челнах число заболевших сальмонеллезом сотрудников кафе выросло до семи

Всех сотрудников кафе отстранили от работы для того, чтобы было проведено лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах число сотрудников кафе «Рокнроллы» с сальмонеллезом возросло до семи. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил главный санврач города Ильгизяр Бариев.

Один из работников на момент проверки уже находился в инфекционной больнице. В связи с этим всех сотрудников кафе отстранили от работы для того, чтобы было проведено лечение. После подтверждении того, что они вылечились, все будут восстановлены.

Напомним, в прошлые выходные в инфекционную больницу обратились жители с симптомами кишечного травления. Это были клиенты кафе «Рокнроллы» – одни посетили его лично, другие заказали еду на вынос.

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