Воздух прогреется до +14 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане начало апреля прогнозируется теплым. Так, в пятницу, 31 марта, днем температура воздуха поднимется до +10 градусов, а ночью - до +5 градусов. В этот день ожидается мокрый снег, дождь и ветер порывами до 17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр республики.

В субботу, 1 апреля, ночью прогнозируется от +1 до +5 градусов, а днем столбик термометра покажет от +6 до +11 градусов. Ожидается облачная погода без существенных осадков, южный умеренный ветер порывами до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 2 апреля, ночью температура воздуха составит от 0 до +4 градусов, а днем - от +9 до +14 градусов. В утреннее и дневное время местами пройдет небольшой дождь, ветер будет юго-восточным, умеренным.

Напомним, ранее в Казани весна побила рекорд по температуре. Из-за резкого потепления в городе затопило более 70 участков.

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