В Татарстане утвердили план по росту доходов и совершенствованию долговой политики

Контролировать за исполнением распоряжения будет Минфин республики. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане утвердили план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики республики на 2023-205 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, в список мероприятий занесли проведение оценки эффективности налоговых расходов Татарстана, сокращение объемов незавершенного строительства, использование при строительстве типовых проектов для снижения стоимости строительства и выявление неэффективных госучреждений. Контролировать исполнение распоряжения будет Минфин республики.

Кроме того, отношение дефицита бюджета региона к общему годовому объему доходов должно составлять не более 10%, а отношение объема госдолга республики по состоянию на 1 января к общему годовому объему бюджетных средств Татарстана - не более 43% в 2023 году и не более 40% - в 2024-2025 годах.

Напомним, бюджет Татарстана на 2023 год принят с дефицитом в 27,1 миллиарда рублей.

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