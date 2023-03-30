В Казани пройдет предпремьерный показ фильма «Мое прекрасное несчастье» 18+

Фото: стопкадр из фильма

За день до официальной премьеры – 5 апреля, в казанском кинотеатре Алмаз Синема ГРАНД (ТОЦ «Сувар Плаза») покажут фильм «Мое прекрасное несчастье». Начало сеанса в 19.00.

Картина от создателей франшизы «После» снята по одноименному мировому бестселлеру Джейми Макгвайр.

Фильм «Мое прекрасное несчастье» рассказывает историю загадочной и недоступной первокурсницы Эбби, которая желает сбежать от своего прошлого. В то же время Трэвис — бунтарь и чемпион подпольных боев, который не верит в любовь, предлагает девушке пари. Если он выиграет следующий поединок, Эбби проведет месяц с ним. Однако он и не догадывается, что у них намного больше общего, чем кажется.