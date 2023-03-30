В Казани состоялось прощание с экс-начальником уголовного розыска МВД Татарстана

Иванов был членом Общественной палаты Татарстана Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани прошло прощание с экс-начальником Управления уголовного розыска МВД Татарстана Владимиром Ивановым. Похороны состоялись в Петречинском районе, где он жил после выхода на пенсию.

Владимир Иванов скончался в возрасте 70 лет. Он был членом Общественной палаты Татарстана.

Пост начальника Управления уголовного розыска МВД по РТ занимал с 2003 по 2012 год.

Ранее мы сообщали, что умер известный татарский певец Эмиль Заляльдинов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram